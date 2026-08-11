डिंडौरी में झोपड़ी के अंदर महिला का संदिग्ध शव मिला, पुलिस जांच में जुटी
11 अगस्त, मंगलवार: डिंडौरी के बाईपास स्थित राय सिटी चौराहे पर झोपड़ी के अंदर 48 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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