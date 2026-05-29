Dindori News: डिंडोरी के घुसिया गांव में कुएं में उतरकर पानी भरने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन
29 मई, शुक्रवार: डिंडोरी जिले के घुसिया गांव में जल संकट से परेशान ग्रामीणों का कुएं में उतरकर पानी भरने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बंद पड़ी बोर मशीन चालू करवाई। साथ ही पानी टंकियां लगाने के निर्देश दिए गए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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