डिंडौरी की शिवानी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दो स्वर्ण पदक, हिंदी विषय में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

22 जून, सोमवार, डिंडौरी: शहपुरा शासकीय स्नातक महाविद्यालय की छात्रा शिवानी साहू को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दो स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। हिंदी विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उन्होंने जिले का नाम रोशन किया।

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