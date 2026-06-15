डिंडौरी के शहपुरा में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग का पुतला दहन
मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा में कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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