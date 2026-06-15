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डिंडौरी के शहपुरा में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग का पुतला दहन

Jun 15, 2026 06:00 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा में कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई।

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