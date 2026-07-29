डिंडौरी में उफनती साकुल नदी की डूबी पुलिया पार करते दिखे लोग, भारी बारिश के बीच VIDEO वायरल

29 जुलाई, बुधवार, डिंडौरी: शहपुरा विकासखंड के लालपुर गांव के पास साकुल नदी में पुलिया जलमग्न होने के बावजूद लोग और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर उसे पार करते दिखे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन ने लोगों से जलमग्न पुल-पुलियों से दूर रहने की अपील की है।

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