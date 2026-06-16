Dindori Power House Accident: डिंडोरी के 33/11 केवी पावर हाउस में युवक करंट से झुलसा, बिजली विभाग ने शुरू की जांच

16 जून, मंगलवार: डिंडोरी के 33/11 केवी पावर हाउस परिसर में एक युवक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। बिजली विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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