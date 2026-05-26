Dindori News: डिंडोरी के पतेरा टोला में भीषण जल संकट, ग्रामीण दूषित कुएं का पानी पीने को मजबूर, कलेक्टर से लगाई गुहार

26 मई, मंगलवार: डिंडोरी जिले के नेवसा पंचायत अंतर्गत पतेरा टोला में 40 से 45 परिवार गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण दूषित कुएं का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। नल-जल योजना के बावजूद पानी नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की और समाधान की मांग की।

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