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डिंडौरी में खुश्बू साहू आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पति, सास और ससुर गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

Jul 29, 2026 03:33 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, डिंडौरी: खुश्बू साहू आत्महत्या मामले में पुलिस ने मायके पक्ष के आरोपों और प्रारंभिक जांच के आधार पर पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

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