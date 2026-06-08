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Gobar Gas Yojana: मध्य प्रदेश के डिंडौरी में गोबर गैस योजना से किसानों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद, बढ़ रही आय और बचत

Jun 08, 2026 02:23 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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8 जून, सोमवार: डिंडौरी में गोबर गैस योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। गोबर और जैविक अपशिष्ट से गैस तैयार कर ग्रामीण परिवार ईंधन का खर्च बचा रहे हैं। साथ ही संयंत्र से निकलने वाली जैविक खाद खेती की लागत कम कर किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है।

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