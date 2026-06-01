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Dindori News: डिंडोरी के पड़रिया कला में छुही खदान धंसने से महिला मजदूर की मौत, प्रशासन ने शुरू की जांच

Jun 01, 2026 02:58 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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1 जून, सोमवार, डिंडोरी: शहपुरा थाना क्षेत्र के पड़रिया कला गांव में छुही (सफेद मिट्टी) की खदान धंसने से महिला मजदूर ममता बाई की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। महिला को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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