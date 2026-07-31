धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नमाज की तैयारी, सर्वे नंबर 596-611 को लेकर ग्रामीणों का विरोध

31 जुलाई, शुक्रवार, धार: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भोजशाला से जुड़े सर्वे नंबर 596 पर नमाज की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कीं। वहीं सर्वे नंबर 611 से जुड़े दावों पर स्थानीय ग्रामीणों ने इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए विरोध जताया।

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