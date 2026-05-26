Datia News: गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने यूपी से दतिया पहुंचा युवक, कलेक्टर से मुलाकात के बाद बोला- अब नहीं होगा ब्रेकअप

26 मई, मंगलवार: दतिया में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां यूपी के चंदौली निवासी राजकुमार गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने 600 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलने पहुंचा। गर्मी और थकान से बेहोश होने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर युवक से मुलाकात की।

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