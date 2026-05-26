Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Datia News: गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने यूपी से दतिया पहुंचा युवक, कलेक्टर से मुलाकात के बाद बोला- अब नहीं होगा ब्रेकअप

May 26, 2026 03:50 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

26 मई, मंगलवार: दतिया में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां यूपी के चंदौली निवासी राजकुमार गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने 600 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलने पहुंचा। गर्मी और थकान से बेहोश होने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर युवक से मुलाकात की।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजDatia News: गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने यूपी से दतिया पहुंचा युवक, कलेक्टर से मुलाकात के बाद बोला- अब नहीं होगा ब्रेकअप