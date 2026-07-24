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दतिया: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां पीतांबरा के दर्शन कर बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए मांगा वोट

Jul 24, 2026 08:47 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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24 जुलाई, शुक्रवार: दतिया विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां पीतांबरा पीठ में दर्शन के बाद बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की।

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