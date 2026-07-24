दतिया: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां पीतांबरा के दर्शन कर बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए मांगा वोट
24 जुलाई, शुक्रवार: दतिया विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां पीतांबरा पीठ में दर्शन के बाद बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
उज्जैन के टावर चौक पर फिर चली गोली, सड़क पर फैला खून, घायल को चरक अस्पताल पहुंचाया, कुछ दिन पहले 2 की हुई थी मौतJul 24, 2026 08:34 pm IST
मुरैना नेहरू पार्क रोड: बीईओ कार्यालय की जर्जर बाउंड्री वॉल गिरने से वृद्ध घायल, जर्जर भवन में चल रहा आधार केंद्रJul 24, 2026 08:30 pm IST
बेगूसराय में IIP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विधायक IP गुप्ता के अपमान के विरोध में CM का पुतला फूंकाJul 24, 2026 08:24 pm IST
Parliament Session: लोकसभा में Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग, Iqra Hasan ने पीटी तालीJul 24, 2026 08:16 pm IST