दतिया उपचुनाव: दोपहर 1 बजे तक 50% मतदान, तीन बूथों पर EVM खराबी, सड़क की मांग पर ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार
30 जुलाई, गुरुवार, दतिया: विधानसभा उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक करीब 50% मतदान हुआ। तीन मतदान केंद्रों पर EVM से जुड़े उपकरणों में तकनीकी खराबी आई। वहीं लखनपुर गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पहले मतदान का बहिष्कार किया, बाद में प्रशासन की समझाइश पर कई लोगों ने वोट डाले।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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