Chhindwara News: बैतूल नेशनल हाईवे पर ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर, 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 20 घायल

22 जून, सोमवार, छिंदवाड़ा (Chhindwara)-बैतूल नेशनल हाईवे पर टेमनी खुर्द के पास सोमवार सुबह ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद पिकअप एक घर में जा घुसी, जिससे मकान के 3 लोग भी जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

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