Chhatarpur News: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर किसान को गोली मारने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

14 जुलाई, मंगलवार, छतरपुर: राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में एक किसान ने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर जमीन विवाद के दौरान गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पड़ताल जारी है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें