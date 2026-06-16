Burhanpur News: बुरहानपुर के चिंचाला गांव में तीसरी-चौथी रेल लाइन परियोजना हेतु 17 मकान हटाए गए, चला बुलडोजर
16 जून, मंगलवार: बुरहानपुर के चिंचाला गांव में भुसावल-इटारसी रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने 17 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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