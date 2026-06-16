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Burhanpur News: बुरहानपुर के चिंचाला गांव में तीसरी-चौथी रेल लाइन परियोजना हेतु 17 मकान हटाए गए, चला बुलडोजर

Jun 16, 2026 01:13 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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16 जून, मंगलवार: बुरहानपुर के चिंचाला गांव में भुसावल-इटारसी रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने 17 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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