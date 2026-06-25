अशोकनगर के महाना गांव के पास कार में युवक-युवती के शव मिले, पिस्टल बरामद, कई एंगल से जांच जारी

अशोकनगर (मध्यप्रदेश): ईसागढ़ रोड स्थित महाना गांव के पास एक कार में 26 वर्षीय रितिक सोनी और 24 वर्षीय मुस्कान जैन के शव बरामद हुए। कार से एक पिस्टल भी मिली है। पुलिस मौत के कारणों की जांच विभिन्न पहलुओं से कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

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