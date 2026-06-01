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Narsinghpur News: बिहार के मोकामा निवासी युवक की नरसिंहपुर में अंत्योदय एक्सप्रेस से गिरकर मौत, एक साल बाद घर से लौटा था

Jun 01, 2026 01:16 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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1 जून, सोमवार: नरसिंहपुर: बिहार के पटना जिले के मोकामा निवासी सचिन कुमार की अंत्योदय एक्सप्रेस से गिरकर मौत हो गई। वह एक साल बाद परिवार से मिलकर अपने भाई और अन्य मजदूरों के साथ सूरत काम पर लौट रहा था। बेलखेड़ा स्टेशन के पास हादसा हुआ। ठेमी पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।

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