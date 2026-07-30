बैतूल में भारी बारिश से तवा नदी उफान पर, सतपुड़ा बांध के 7 गेट और ताप्ती जलाशय से छोड़ा गया पानी

30 जुलाई, गुरुवार, बैतूल: जिले में भारी बारिश के बाद तवा नदी का जलस्तर बढ़ने पर सारनी स्थित सतपुड़ा बांध के 7 गेट 4-4 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया। ताप्ती जलाशय से भी पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

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