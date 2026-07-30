Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

बैतूल में भारी बारिश से तवा नदी उफान पर, सतपुड़ा बांध के 7 गेट और ताप्ती जलाशय से छोड़ा गया पानी

Jul 30, 2026 06:11 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

30 जुलाई, गुरुवार, बैतूल: जिले में भारी बारिश के बाद तवा नदी का जलस्तर बढ़ने पर सारनी स्थित सतपुड़ा बांध के 7 गेट 4-4 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया। ताप्ती जलाशय से भी पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजमध्य प्रदेश वीडियो न्यूजबैतूल में भारी बारिश से तवा नदी उफान पर, सतपुड़ा बांध के 7 गेट और ताप्ती जलाशय से छोड़ा गया पानी