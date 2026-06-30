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बैतूल के चिचोली में उफनती चंपा नदी पार करते समय बाइक समेत बहे दो ग्रामीण, एक किलोमीटर दूर मिले शव

Jun 30, 2026 01:38 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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30 जून, मंगलवार, बैतूल: चिचोली थाना क्षेत्र में उफनती चंपा नदी पार करते समय दो ग्रामीण बाइक समेत तेज बहाव में बह गए। मंगलवार सुबह रपटे से करीब एक किलोमीटर दूर दोनों के शव मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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