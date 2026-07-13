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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 12 दिन बाद सुरक्षित मिली कॉलर लगी बाघिन, रेडियो कॉलर खराब होने से रुका था सिग्नल

Jul 13, 2026 03:00 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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13 जुलाई, सोमवार, उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 12 दिनों से लापता कॉलर लगी मादा बाघिन सुरक्षित मिल गई। 1 जुलाई से उसका GPS और VHF सिग्नल बंद था। हाथियों, डॉग स्क्वाड और विशेष टीम की मदद से तलाश पूरी हुई। जांच में बाघिन स्वस्थ मिली, जबकि रेडियो कॉलर खराब पाया गया।

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