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Rajasthan के नीमराना में पाकिस्तान लिंक मामले में NIA की कार्रवाई, आरोपी युवक के पिता से पूछताछ जारी

May 29, 2026 09:10 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 मई, शुक्रवार: राजस्थान के नीमराना क्षेत्र में NIA ने पाकिस्तान लिंक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदकिशोर सैन को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उनके पुत्र शुभम सैन को इसी मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA और स्थानीय पुलिस ने घर पर तलाशी लेकर कुछ सामान भी जब्त किया है।

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