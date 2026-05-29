Rajasthan के नीमराना में पाकिस्तान लिंक मामले में NIA की कार्रवाई, आरोपी युवक के पिता से पूछताछ जारी
29 मई, शुक्रवार: राजस्थान के नीमराना क्षेत्र में NIA ने पाकिस्तान लिंक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदकिशोर सैन को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उनके पुत्र शुभम सैन को इसी मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA और स्थानीय पुलिस ने घर पर तलाशी लेकर कुछ सामान भी जब्त किया है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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