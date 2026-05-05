Bhabanipur में ममता बनर्जी के आवास के पास 200 मीटर दूर कोलकाता पुलिस ने हटाई स्मार्ट बैरिकेडिंग
कोलकाता पुलिस ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास से करीब 200 मीटर दूर लगी स्मार्ट गार्ड रेल बैरिकेडिंग हटा दी है। इस कदम को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, हालांकि हटाने के पीछे के कारणों पर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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