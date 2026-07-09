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हिमाचल के किन्नौर में मूसलाधार बारिश से लिप्पा नाला उफना, मलबा भरने से पुल खतरे की जद में

Jul 09, 2026 01:24 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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9 जुलाई, गुरुवार, किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लिप्पा नाले का जलस्तर बढ़ गया है। नाले में मलबा भरने से पुल खतरे की जद में आ गया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है।

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