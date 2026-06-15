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जयपुर प्रदर्शन के दौरान CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने थप्पड़ मारा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jun 15, 2026 08:41 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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15 जून, सोमवार: जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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