जयपुर प्रदर्शन के दौरान CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने थप्पड़ मारा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

15 जून, सोमवार: जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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