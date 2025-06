Israel Hamas War के बीच Gaza में IDF के 3 सैनिक ढेर, अंतिम संस्कार के बाद Netanyahu ने क्या कहा? A deadly ambush by Hamas in Jabalia has left 3 Israeli soldiers dead and 2 injured. हमला उस वक्त हुआ जब IDF का काफिला एक दमकल वाहन के साथ ऑपरेशन पर था।