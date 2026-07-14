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Iran America War Update: कितने US सैनिकों की हुई मौत, सामने आया आंकड़ा | Hormuz | Middle East

Jul 14, 2026 04:26 pm ISTMayank Gaurलाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं।

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