Iran America War Update: कितने US सैनिकों की हुई मौत, सामने आया आंकड़ा | Hormuz | Middle East VIDEO अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें Iran America War Update: कितने US सैनिकों की हुई मौत, सामने आया आंकड़ा | Hormuz | Middle East
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