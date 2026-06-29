Iran America War Update: अब Qatar में क्यों मिलने जा रहे ईरान और US, जंग पर होगा फैसला? Hormuz

अमेरिका और ईरान के बीच हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हो गए हैं।

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