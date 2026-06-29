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Iran America War Update: अब Qatar में क्यों मिलने जा रहे ईरान और US, जंग पर होगा फैसला? Hormuz

Jun 29, 2026 04:38 pm ISTMayank Gaurलाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हो गए हैं।

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