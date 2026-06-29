Iran America War Update: अब Qatar में क्यों मिलने जा रहे ईरान और US, जंग पर होगा फैसला? Hormuz
अमेरिका और ईरान के बीच हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हो गए हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
बुरहानपुर में 84 जर्जर निजी भवनों पर नगर निगम का नोटिस, बारिश से पहले हादसे का बढ़ा खतराJun 29, 2026 04:20 pm IST
सासाराम में मानसून की दूसरी बारिश से कई मोहल्लों में जलभराव, सड़कें बनीं झील, लोगों को भारी परेशानीJun 29, 2026 04:05 pm IST
कटनी रेल मंडल में अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस के AC कोच से महिला रहस्यमयी ढंग से लापता, RPF-GRP जांच में जुटीJun 29, 2026 03:58 pm IST
पूर्वी चंपारण के चकिया NH-27 पर कार और दो पिकअप की टक्कर, दो घायल, तीनों वाहन जब्तJun 29, 2026 03:44 pm IST