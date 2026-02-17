Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
वीडियो

Iran America War तय,Khamenei के ताजा संबोधन के मायने समझिए | Trump| Netanyahu

Imran Khanलाइव हिन्दुस्तानFeb 17, 2026 11:09 pm IST
Subscribe Nowहमें फॉलो करें

इमाम हुसैन की मिसाल देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को इशारों-इशारों में बहुत से ऐसी बातें कह दी हैं जो मौजूदा हालात में बड़े संकेत हैं..आईये इसे समझते हैं...

संबंधित वीडियो गैलरी

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो गैलरीIran America War तय,Khamenei के ताजा संबोधन के मायने समझिए | Trump| Netanyahu
;;;