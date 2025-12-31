Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
वीडियो
Hindi Newsवीडियो गैलरीIPS Anu Beniwal Viral Video: Car वाले ने बताई पहचान, IPS बोलीं- Traffic Challan तो कटेगा। Gwalior

IPS Anu Beniwal Viral Video: Car वाले ने बताई पहचान, IPS बोलीं- Traffic Challan तो कटेगा। Gwalior

Prashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तानDec 31, 2025 05:59 pm IST
Subscribe Nowहमें फॉलो करें

मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. ग्वालियर में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे लेकर लोग उनकी जमकर चर्चा भी कर रहे हैं बल्कि उनकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है

National News In Hindi

संबंधित वीडियो गैलरी

और पढ़ें