Yemen Houthi Attack On Saudi Arabia: अंसारुल्लाह का Riyadh पर हमला, MBS मुश्किलों में?

सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूतियों के मिसाइल हमलों से हड़कंप मच गया है! क्या अब यमन के हूती विद्रोही सीधे सऊदी अरब को युद्ध के मैदान में घसीट रहे हैं? आखिर महज 72 घंटों के भीतर रियाद पर दो बड़े हमले कैसे हुए?

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें