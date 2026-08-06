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हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह भारी बारिश का अलर्ट, 112 सड़कें बंद, किन्नौर में NH-5 बाधित, जनजीवन प्रभावित

Aug 06, 2026 01:14 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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6 अगस्त, गुरुवार, शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 112 सड़कें, 189 बिजली ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। किन्नौर में भूस्खलन से NH-5 बंद है, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

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