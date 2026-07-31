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कुल्लू के आनी में चलती कार पर गिरी चट्टान, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टर और पत्नी की मौत, बेटी घायल

Jul 31, 2026 02:55 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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31 शुक्रवार, जुलाई : हिमाचल के कुल्लू जिले के आनी में भूस्खलन के दौरान चलती कार पर भारी चट्टान गिर गई। हादसे में स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. बृज लाल ठाकुर और उनकी पत्नी सुनीता देवी की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय बेटी भव्या गंभीर रूप से घायल है।

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