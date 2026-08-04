अररिया में बारिश से बस स्टैंड और आश्रम रोड झील में तब्दील, लोगों की बढ़ी परेशानी
4 मंगलवार, अगस्त: अररिया में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से शहर के बस स्टैंड और आश्रम रोड पर जलजमाव हो गया। कई मोहल्लों की सड़कें भी पानी में डूबी रहीं। बारिश से धान रोपनी में तेजी आने और खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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