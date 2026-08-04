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अररिया में बारिश से बस स्टैंड और आश्रम रोड झील में तब्दील, लोगों की बढ़ी परेशानी

Aug 04, 2026 01:50 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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4 मंगलवार, अगस्त: अररिया में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से शहर के बस स्टैंड और आश्रम रोड पर जलजमाव हो गया। कई मोहल्लों की सड़कें भी पानी में डूबी रहीं। बारिश से धान रोपनी में तेजी आने और खरीफ फसलों को फायदा होने की उम्मीद है।

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