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महिला वैज्ञानिक योजना-सी से महिलाओं को ₹35,000 तक मासिक सहायता और IPR प्रशिक्षण

May 14, 2026 01:33 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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महिला वैज्ञानिक योजना-सी के तहत करियर ब्रेक लेने वाली महिलाओं को विज्ञान और IPR क्षेत्र में दोबारा करियर शुरू करने के लिए ₹25,000 से ₹35,000 तक मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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