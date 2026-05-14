महिला वैज्ञानिक योजना-सी से महिलाओं को ₹35,000 तक मासिक सहायता और IPR प्रशिक्षण

महिला वैज्ञानिक योजना-सी के तहत करियर ब्रेक लेने वाली महिलाओं को विज्ञान और IPR क्षेत्र में दोबारा करियर शुरू करने के लिए ₹25,000 से ₹35,000 तक मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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