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युवा प्रोफेसरों को रिसर्च के लिए मिलेगी विशेष सरकारी फेलोशिप

Jun 08, 2026 02:08 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के तहत युवा प्रोफेसरों को हर माह ₹20,000 अतिरिक्त फेलोशिप और सालाना ₹5 लाख तक का रिसर्च ग्रांट मिलता है। पात्र उम्मीदवारों का चयन रिसर्च प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

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