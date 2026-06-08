युवा प्रोफेसरों को रिसर्च के लिए मिलेगी विशेष सरकारी फेलोशिप
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के तहत युवा प्रोफेसरों को हर माह ₹20,000 अतिरिक्त फेलोशिप और सालाना ₹5 लाख तक का रिसर्च ग्रांट मिलता है। पात्र उम्मीदवारों का चयन रिसर्च प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
सोशल साइंस में पीएचडी धारकों को 2 साल तक फेलोशिप, हर माह ₹31,000 और अतिरिक्त रिसर्च ग्रांटJun 08, 2026 01:54 pm IST
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