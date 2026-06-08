युवा प्रोफेसरों को रिसर्च के लिए मिलेगी विशेष सरकारी फेलोशिप

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के तहत युवा प्रोफेसरों को हर माह ₹20,000 अतिरिक्त फेलोशिप और सालाना ₹5 लाख तक का रिसर्च ग्रांट मिलता है। पात्र उम्मीदवारों का चयन रिसर्च प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

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