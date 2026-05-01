UPSDM योजना से युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष के युवाओं को 50+ सेक्टर्स में मुफ्त स्किल ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, प्रमाण पत्र और रोजगार सहायता दी जाती है। कम योग्यता वाले युवा भी इंडस्ट्री आधारित कोर्स कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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