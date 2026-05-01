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UPSDM योजना से युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और रोजगार

May 01, 2026 03:28 pm ISTMayank Gaurलाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष के युवाओं को 50+ सेक्टर्स में मुफ्त स्किल ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, प्रमाण पत्र और रोजगार सहायता दी जाती है। कम योग्यता वाले युवा भी इंडस्ट्री आधारित कोर्स कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

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