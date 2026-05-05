यूपी कुष्ठावस्था पेंशन योजना से मिलेगा आर्थिक सहारा

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिना आयु सीमा और दिव्यांगता प्रतिशत की शर्त के यह योजना जरूरतमंदों को नियमित वित्तीय सहारा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करती है।

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