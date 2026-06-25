टीईसी इंटर्नशिप योजना में युवाओं को मिलेगा ₹15000 मासिक स्टाइपेंड
संचार मंत्रालय की टीईसी इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को दूरसंचार नीतियों, तकनीकी प्रोजेक्ट्स और रिसर्च कार्यों का अनुभव मिलता है। चयनित इंटर्न्स को ₹15000 मासिक स्टाइपेंड, 6 से 12 माह की इंटर्नशिप और सफल समापन पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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