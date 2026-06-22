स्टूडेंट रेडी योजना के तहत कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास का अवसर

कृषि मंत्रालय की स्टूडेंट रेडी योजना कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और ग्रामीण उद्यमिता का अनुभव देती है। आईसीएआर मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹3000 प्रति माह वजीफा भी मिलता है।

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