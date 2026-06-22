Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

स्टूडेंट रेडी योजना के तहत कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास का अवसर

Jun 22, 2026 06:57 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

कृषि मंत्रालय की स्टूडेंट रेडी योजना कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और ग्रामीण उद्यमिता का अनुभव देती है। आईसीएआर मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹3000 प्रति माह वजीफा भी मिलता है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Government Schemes

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजgovernment-schemesस्टूडेंट रेडी योजना के तहत कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास का अवसर