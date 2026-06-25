मेडिकल शोधकर्ताओं को देश-विदेश में ट्रेनिंग और आकर्षक फेलोशिप का अवसर

स्वास्थ्य अनुसंधान मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की अल्पकालिक अध्येतावृत्ति के तहत मेडिकल फैकल्टी और शोधकर्ताओं को 1 से 3 माह की ट्रेनिंग दी जाती है। चयनित उम्मीदवारों को भारत में ₹40000 तक तथा विदेश में 3000 अमेरिकी डॉलर मासिक स्टाइपेंड, यात्रा और अन्य ग्रांट का लाभ मिलता है।

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