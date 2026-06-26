एसईआरबी टेट्रा पुरस्कार से वैज्ञानिकों को मिलेगा रिसर्च और प्रोजेक्ट सहयोग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एसईआरबी टेट्रा पुरस्कार के तहत वैज्ञानिकों को तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए ₹3 लाख वार्षिक फेलोशिप और अतिरिक्त प्रोजेक्ट ग्रांट दी जाती है। यह सहायता अधिकतम 2 वर्ष के लिए उपलब्ध है और पूरे करियर में केवल एक बार मिलती है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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