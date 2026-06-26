Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

एसईआरबी टेट्रा पुरस्कार से वैज्ञानिकों को मिलेगा रिसर्च और प्रोजेक्ट सहयोग

Jun 26, 2026 02:04 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एसईआरबी टेट्रा पुरस्कार के तहत वैज्ञानिकों को तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए ₹3 लाख वार्षिक फेलोशिप और अतिरिक्त प्रोजेक्ट ग्रांट दी जाती है। यह सहायता अधिकतम 2 वर्ष के लिए उपलब्ध है और पूरे करियर में केवल एक बार मिलती है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Government Schemes

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजgovernment-schemesएसईआरबी टेट्रा पुरस्कार से वैज्ञानिकों को मिलेगा रिसर्च और प्रोजेक्ट सहयोग