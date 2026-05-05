संत रविदास शिक्षा योजना से स्कूल से प्रोफेशनल पढ़ाई तक मदद

उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक ₹2,000 से ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। टॉपर छात्रों को अतिरिक्त इनाम भी मिलता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके।

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