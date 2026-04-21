रूपश्री योजना: बंगाल में बेटी की शादी पर ₹25,000 की सीधी मदद, आय ₹1.5 लाख से कम, शादी से 30-60 दिन पहले अप्लाई

रूपश्री योजना में पात्र लड़कियों को शादी के समय ₹25,000 की एकमुश्त मदद DBT से मिलती है। शर्त: परिवार की आय ₹1.5 लाख से कम, बंगाल निवासी या 5 साल से रह रही हों। शादी से 30-60 दिन पहले आवेदन जरूरी। फॉर्म BDO/SDO/नगर पालिका से लें। देखें: wbrupashree.gov.in

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