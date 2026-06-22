पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी छात्रों को फीस और मेंटेनेंस भत्ता
जनजातीय कार्य मंत्रालय की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी छात्रों को 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए सहायता मिलती है। इसमें अनिवार्य फीस, मेंटेनेंस भत्ता और पात्र दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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