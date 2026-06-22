Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी छात्रों को फीस और मेंटेनेंस भत्ता

Jun 22, 2026 04:23 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

जनजातीय कार्य मंत्रालय की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी छात्रों को 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए सहायता मिलती है। इसमें अनिवार्य फीस, मेंटेनेंस भत्ता और पात्र दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Government Schemes

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजgovernment-schemesपोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी छात्रों को फीस और मेंटेनेंस भत्ता