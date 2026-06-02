ओबीसी छात्रों को 11वीं से पीएचडी तक पढ़ाई के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और फीस सहायता मिलेगी

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ओबीसी छात्रों को 11वीं से पीएचडी तक पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, मासिक भत्ता और फीस सहायता दी जाती है। पात्र छात्रों को कोर्स के अनुसार हॉस्टल, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए आर्थिक मदद मिलती है।

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