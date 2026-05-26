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मछली पालन के लिए बैंक लोन लेने वाले लोगों को सरकार दे रही है एकमुश्त वित्तीय सहायता

May 26, 2026 05:58 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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मछली पालन के लिए बैंक से लोन लेने वाले पात्र आवेदकों को सरकार की तरफ से एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

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