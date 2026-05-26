मछली पालन के लिए बैंक लोन लेने वाले लोगों को सरकार दे रही है एकमुश्त वित्तीय सहायता

मछली पालन के लिए बैंक से लोन लेने वाले पात्र आवेदकों को सरकार की तरफ से एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

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