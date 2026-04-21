ओडिशा ममता योजना: गर्भवती को ₹5000 की मदद 2 किश्तों में, पोषण और टीकाकरण के लिए, 19+ उम्र पहली 2 संतान

ओडिशा की ममता योजना में पात्र गर्भवती महिलाओं को ₹5000 DBT से मिलते हैं। पहली किश्त ₹3000 छठे महीने में, दूसरी ₹2000 बच्चे के 10 महीने बाद पूर्ण टीकाकरण पर। उम्र 19+ और पहले 2 जीवित बच्चों तक लाभ। आवेदन आंगनवाड़ी से करें।

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