राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में बुनकरों के बच्चों को ₹2 लाख तक छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के छात्रवृत्ति घटक के तहत हथकरघा बुनकरों और कामगारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त टेक्सटाइल संस्थानों में पढ़ाई के लिए ₹2 लाख तक की सहायता, ₹5,000 मासिक स्टाइपेंड और डीबीटी के माध्यम से वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Cockroach Janta Party Protest: Sonam Wangchuk की 20 जुलाई के लिए बड़ी अपील। Abhijeet Dipke | CJPJul 09, 2026 02:54 pm IST
मुरैना के विंडवा गांव की सड़क बारिश में बनी दलदल, वाहन फंसे, ग्रामीणों ने एसडीएम से मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग कीJul 09, 2026 02:48 pm IST
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में रेल ट्रैक पर फंसा ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेड अलर्ट जारी, बड़ा रेल हादसा टलाJul 09, 2026 02:40 pm IST
हाजीपुर के मदारपुर में किराना दुकानदार के घर आधी रात 4 बम फेंके, 2 जिंदा बम बरामद, पुलिस जांच में जुटीJul 09, 2026 02:31 pm IST