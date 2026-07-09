राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में बुनकरों के बच्चों को ₹2 लाख तक छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के छात्रवृत्ति घटक के तहत हथकरघा बुनकरों और कामगारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त टेक्सटाइल संस्थानों में पढ़ाई के लिए ₹2 लाख तक की सहायता, ₹5,000 मासिक स्टाइपेंड और डीबीटी के माध्यम से वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

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